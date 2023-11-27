BM Genel Sekreteri Gazze'deki insani aranın süresini uzattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze Şeridi'ndeki insani aranın 2 gün daha uzatılmasına ilişkin, "Bunun, savaşın karanlığında bir insanlık ve umut ışığı olduğunu söyleyebilirim. Bu ek süreyle bile Gazze'deki insanların ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olmayacağını bilerek, bunun çok acı çeken Gazze'deki insanlara insani yardımı daha da arttırmamızı sağlayacağını umuyorum" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antarktika ziyaretinin ardından BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin soruları da yanıtlayan Guterres, insani aranın 2 gün daha uzatılmasına değinerek, "Bunun, savaşın karanlığında bir insanlık ve umut ışığı olduğunu söyleyebilirim. Bu ek süreyle bile Gazze'deki insanların ihtiyaçlarını karşılamanın mümkün olmayacağını bilerek, bunun çok acı çeken Gazze'deki insanlara insani yardımı daha da arttırmamızı sağlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.

İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'na ilişkin soruya yanıt veren Guterres, "Her şeyden önce başka geçişlerin mümkün olacağı konusunda umutluyum. Çünkü bunlar dağıtımı kolaylaştıracak ve İsrail tarafının kontrolünü de kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla bunun gerçekleşeceği konusunda çok umutluyum" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sona ermesinin ardından beklenen geçiş sürecine ilişkin soruya cevap veren Guterres, "Umarım ertesi gün bir Filistin yönetimi kurulur ve daha önce de belirttiğim gibi geçiş sürecinin nasıl gerçekleşeceğine ciddi bir şekilde bakmamız gerekecek. Tabii ki işlerin tam olarak nasıl ilerleyeceğini bilmek için henüz erken. Ancak Gazze'yi ve Batı Şeria'yı yöneten ve iki devletli çözümün bu kez geri dönülemez bir şekilde ilerlemesini sağlayacak koşulları oluşturma sorumluluğuna sahip bir Filistin yönetimine ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Bu da doğal olarak Filistin yönetiminin güçlenmesine yol açacaktır. Uluslararası toplumun da bunu desteklemeye hazır olması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu. - NEW YORK