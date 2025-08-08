BM: Gazze'deki Çocuklarda Yetersiz Beslenme Rekor Seviyede

BM, Gazze'deki çocuklar arasında görülen akut yetersiz beslenme düzeyinin şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Gazze'de özellikle çocuklar arasında açlık ve yetersiz beslenme krizinin giderek derinleştiğini söyleyen Haq, "Gazze'deki çocuklar arasında görülen akut yetersiz beslenme düzeyleri, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı" dedi.

Haq, sadece temmuzda taranan 5 yaş altı 136 bin çocuktan 12 binine akut yetersiz beslenme teşhisi konulduğunu kaydederek, bu çocuklardan 2 bin 500'ünün hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, bu oranın hazirana göre yüzde 18 arttığını belirtti.

İsrail'in insani yardım dağıtımına ilişkin kısıtlamaları nedeniyle beslenme krizinin derinleştiğini de aktaran Haq, insani yardım çalışanlarının temmuzda, ihtiyaç sahibi 5 yaş altı çocukların sadece yüzde 3'üne ulaşabildiğini ifade etti.