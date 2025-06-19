BM'den İsrail ve İran Çatışmalarına Dair Endişe

BM'den İsrail ve İran Çatışmalarına Dair Endişe
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Birleşmiş Milletler, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının yarattığı kitlesel insan göçü ve bölgesel etkiler konusunda endişelerini dile getirdi. Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, uluslararasılaşma istemediklerini vurguladı.

BM, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların 'kitlesel insan göçü' gibi bölgesel etkileri konusunda endişeli olduklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. BM'nin İsrail'in saldırıları nedeniyle İran'dan komşu ülkelere sığınmaya çalışan insanlarla ilgili hazırlık yapıp yapmadığıyla ilgili bir soruya Dujarric, BM'nin sürekli olarak güncellenen acil durum planları olduğunu belirtti. Dujarric, "Açıkçası, tanık olduğumuz askeri eylemlerin ötesinde ki buna büyük çaplı insan göçleri de dahil olabilir bu çatışmanın bölgesel etkileri konusunda ciddi endişeler taşıyoruz" dedi.

Dujarric, çatışmanın daha fazla uluslararasılaşmasını istemediklerini, askeri eylemlerin durmasını ve tarafların diplomasiye geri dönmeleri çağrısını yineledi. Dujarric, "Daha az nükleer silah görmek istiyoruz. Bir çatışmada görmek istediğimiz şey uluslararası sözleşmelere tam saygı gösterilmesidir ama bunların dünyadaki birçok ülke tarafından kemirildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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