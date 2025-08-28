BM'den Gazze'deki Açlık ve Kıtlık için Acil Eylem Çağrısı

BM, Gazze'deki açlık ve kıtlığın sonlandırılması için acil eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL), İsrail'in saldırıları ve insani yardımların girişini engellemesi sonucu Gazze'de oluşan açlık ve kıtlığa son vermek için acil eylem çağrısı yaptı. UNISPAL resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de yarım milyondan fazla insanın açlık ve ölümle karşı karşıya olduğu vurgulanarak, 'Gazze Kıtlığı' olarak adlandırılan durumun giderek kötüleştiğinin altı çizildi. Açıklamada, "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Devletler, bu felakete ve yasa dışı duruma bir bütün olarak hızla son vermek için yasal yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gecikmeden harekete geçmelidir" denildi.

Açıklamada, UNISPAL'ın Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes ile Gazze'nin tüm bölgelerine tam ve engelsiz insani yardım erişimi için uluslararası kaynakların hızla seferber edilmesi talebi aktarılarak, yardımları engelleyen ve sivilleri hedef alan sorumluların da hesap vermesi gerektiği belirtildi.

Gazze'deki krizin 'kasıtlı olarak tasarlanmış bir felaket' olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Altyapı yıkıldı, yardımlar engelleniyor veya manipüle ediliyor, çocuklar tedavi edici gıda ve zenginleştirilmiş süt eksikliğinden mahrum bırakılıyor" ifadeleri kullanıldı.

Yardımları engelleyen ve sivilleri hedef alan sorumluların hesap vermesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Hareketsiz geçen her gün, Filistin halkının acılarını ve hayatta kalma mücadelesini derinleştiren ve Gazze'yi daha da büyük bir yıkıma sürükleyen bir terör günüdür. Hareketsizlik için hiçbir gerekçe yoktur. Uluslararası toplumun müdahale etme konusunda yasal ve ahlaki bir yükümlülüğü vardır. Bir halkın kasıtlı olarak aç bırakılması, hemen durdurulması gereken bir suçtur" değerlendirmesinde bulunuldu.