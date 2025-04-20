Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

BM, ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırılarından Endişeli

BM, ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırılarından Endişeli
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler, ABD'nin Yemen'de gerçekleştirdiği hava saldırıları nedeniyle birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve insani yardım görevlilerinin yaralandığını belirtti. Ayrıca saldırının ardından bölgeye yardım gönderildiği ve altyapının zarar gördüğü ifade edildi.

BİRLEŞMİŞ Milletler, ABD'nin 17-18 Nisan'da Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, ABD'nin 17 ve 18 Nisan tarihlerinde Yemen'in Ras İsa Limanı'nda ve çevresinde gerçekleştirdiği, çok sayıda sivilin ölümüne ve 5 insani yardım görevlisinin yaralanmasına yol açan hava saldırılarından ciddi şekilde endişe duymaktadır" denildi.

Açıklamada, saldırının ardından bölgeye yardım gönderildiği belirtilerek, hava saldırılarının liman altyapısında önemli hasar oluşturduğu ve petrol sızıntılarının Kızıldeniz'e karışabileceğine dair bilgilerin yer aldığı raporlara değinildi. Açıklamada ayrıca Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarının da 'durdurulması' çağrısında bulunuldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.