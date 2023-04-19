BM, ABD'nin BM Genel Sekreterini gizlice dinlemesiyle ilgili endişelerini dile getirdi

Dünya medyasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri ve bazı üst düzey BM yöneticilerinin görüşmelerinin ABD hükümeti tarafından gizlice dinlendiğine dair çıkan haberler üzerine BM Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı.

Dünya medyasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekteri ve bazı üst düzey BM yöneticilerinin görüşmelerinin ABD hükümeti tarafından gizlice dinlendiğine dair çıkan haberler üzerine BM Sözcüsü Stephane Dujarric, dünkü günlük basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yaptı. Sözcü Dujarric, ABD'nin bu tür eylemlerin BM Sözleşmesi'ndeki sorumluluklarıyla tutarsız olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ve bazı üst düzey BM yöneticilerinin konuşmalarının ABD hükümeti tarafından gizlice dinlendiğine dair çıkan haberler üzerine, BM Sözcüsü Dujarric dünkü günlük basın toplantısında bir basın mensubunun konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Sözcü Dujarric şu ifadeleri kullandı;