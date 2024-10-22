Blade Runner 2049 Yapımcıları, Elon Musk'a Telif Hakkı İhlali Davası Açtı

'BLADE Runner 2049' filminin yapımcıları telif hakkı ihlali nedeniyle Elon Musk'a dava açtı.

ABD'de 'Blade Runner 2049' filminin yapım şirketi, Tesla'nın 'Robotaxi' adlı sürücüsüz aracının tanıtımı için filmden görüntülerin yasa dışı kullanıldığı suçlamasıyla Amerikalı milyarder Elon Musk'a, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'ya ve bir film dağıtım şirketine telif hakkı ihlali davası açtı.

Musk'ın filmden görüntüleri kullanma talebini 'bazen nefret söylemine varan politik, kaprisli ve keyfi davranışları' nedeniyle reddettiklerini ifade eden şirket yetkilileri, telif hakkı ihlali gerekçesiyle Musk'a, Tesla'ya ve bir film dağıtım şirketine dava açtıklarını duyurdu.