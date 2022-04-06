Bitiyor derken yeniden hortladı! 25 milyon nüfuslu Şanghay kenti korona nedeniyle karantinaya alındı
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Dünya üzerinde 6 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs "Bitti, bitiyor" derken başladığı nokta olan Çin'de yeniden hortladı. Şanghay kentindeki karantina önlemleri, günlük koronavirüs vaka sayısının 13 bini aşması nedeniyle şehrin 25 milyonluk nüfusunun tamamını kapsayacak şekilde genişletildi. Kentte yaşayanlar katı politikalar nedeniyle erzak almak için bile evlerinden dışarı çıkamıyor.
Şehrin doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Şanghay'da artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi.
Bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir olan Şanghay bir aydan uzun süredir yeni bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediyor. Rakamlar bazı uluslararası standartlara göre yüksek olmasa da günlük koronavirüs vaka sayısının 13 bini aşması endişe yarattı.
Ülkenin finansal merkezi Şanghay'ın bazı bölgelerinde yaşayanlar, katı politikalar nedeniyle hiç kimsenin temel erzak alışverişi için bile konutlarından çıkmasına izin verilmediğini söylüyor.
Şehir sakinleri, arz ve dağıtım yapan personel eksikliği nedeniyle çevrimiçi yiyecek ve su siparişinde zorluklar yaşandığını bildiriyor.