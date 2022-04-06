Bitiyor derken yeniden hortladı! 25 milyon nüfuslu Şanghay kenti korona nedeniyle karantinaya alındı

Şehrin doğu ve batı yakaları için ayrı önlemler uygulanan Şanghay'da artık tüm şehir süresiz kısıtlamalara tabi.

KARANTİNAYA ALINAN EN BÜYÜK ŞEHİR

Bugüne kadar karantinaya alınan en büyük şehir olan Şanghay bir aydan uzun süredir yeni bir koronavirüs dalgasıyla mücadele ediyor. Rakamlar bazı uluslararası standartlara göre yüksek olmasa da günlük koronavirüs vaka sayısının 13 bini aşması endişe yarattı.

ERZAK ALMAK İÇİN BİLE EVDEN ÇIKAMIYORLAR

Ülkenin finansal merkezi Şanghay'ın bazı bölgelerinde yaşayanlar, katı politikalar nedeniyle hiç kimsenin temel erzak alışverişi için bile konutlarından çıkmasına izin verilmediğini söylüyor.

SU VE YİYECEK SİPARİŞİNDE ZORLUKLAR YAŞANIYOR

Şehir sakinleri, arz ve dağıtım yapan personel eksikliği nedeniyle çevrimiçi yiyecek ve su siparişinde zorluklar yaşandığını bildiriyor.