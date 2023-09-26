Birlik Vakfı Kütahya Şubesi İlkokullarda Mevlid Kandili Programı Düzenledi

Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, Mevlid Kandili dolayısıyla kent merkezindeki iki ilkokulda program düzenledi. Programda öğrencilere müftülük yetkilileri tarafından Mevlit Kandili ile ilgili bilgiler verildi ve Birlik Vakfı Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri tarafından ekler ikram edildi.

Birlik Vakfı'ndan Mevlit Kandili programı

KÜTAHYA - Birlik Vakfı Kütahya Şubesi, Mevlid Kandili dolayasıyla kent merkezindeki iki ilkokulda program düzenledi.

Birlik Vakfı Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen programda Mevlit Kandili ile ilgili öğrencilere müftülük yetkilileri tarafından bilgiler verildi.

Program sonrası öğrencilere Birlik Vakfı Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri tarafından ekler ikram edildi.

Birlik Vakfı Kütahya Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, yaptığı açıklamada, "Bugün Peygamber efendimizin doğum günü. Vakıf olarak iki ilkokulumuzda etkinlik düzenledik. Sınıflarda öğrencilerimize müftülük personeli kandil gecesiyle alakalı bilgiler verdi. Daha sonra öğrencilerimize ekler ikram ettik. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik ediyorum" diye konuştu.