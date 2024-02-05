Birçok isim, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı Filistin İçin Çal projesinde bir araya geldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda 25 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. Çocukların acımasızca öldürüldüğü saldırılara sessiz kalmayan birçok vatandaş "Filistin İçin Çal" projesinde buluştu.

"SES VERMEK VE DURMAMAKLA SORUMLUYUZ"

Aylardır devam eden saldırılara tepki göstermek amaçlı bir araya gelen vatandaşlar, The Hanging Tree şarkısına yeni sözler ekleyerek yeniden yorumladı. Projeyle ilgili sosyal medyada yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Ses ver! Gözlerimizin önünde 122 gün boyunca İsrail'in Filistin topraklarında kanlı soykırımına devam ettiği bir dünyada ses vermek, konuşmak, durmamakla sorumluyuz! Biliyoruz ki biz dünyanın dört bir yanında seslerimizle bir oldukça inşallah bu sesin gürlüğü karşısında kötülük duramayacak. Unutma, korkma, umutsuzluğa kapılma…"

"ÖZGÜR FİLİSTİN'İ GÖRMEK DUASIYLA ÇALDIK"

"Filistin İçin Çal projemizin ilk çalışmasında The Hanging Tree şarkısına yeni sözler yazdık, Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek için baştan sona çaldık, düzenledik. İlham kaynağımız, bu şarkıya daha önce İngilizce sözler yazan Maryam Amaria oldu. 'Bu şarkıya Türkçe söz yazalım mı?' dediğim anda Kadın Sanat Okulu öğrencilerim kollarını bir anda sıvadılar ve Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar olarak hep birlikte sözlere son halini verdik. Ardından müzisyen arkadaşlarımızı Filistin için çalmaya evimize davet edip çekimleri tamamladık. Her birimiz yakında Özgür Filistin'i görme duasıyla çok içten çaldık. Filistin'deki zulüm ve soykırımın bittiğini görene kadar Filistin için çalmaya devam edeceğiz."