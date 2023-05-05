Bir tarafta savaşanlar bir tarafta eğlenenler! Bu da öteki Ukrayna

Rusya ile devam eden savaşta on binlerce kayıp veren Ukrayna'da, tepki çeken görüntüler kaydedildi. Başkent Kiev'deki bir gece kulübünden servis edilen videoda, Ukraynalı gençlerin savaşa ve hayatını kaybedenlere rağmen eğlenmesi tepki çekti.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesi ile başlayan savaşta, 1 yıl geride kaldı. Bu süreçte iki taraftan da ciddi kayıplar verildi. Milyonlarca Ukraynalı ise ülkesini terk ederek başka yerlere göç etti.

BAŞKENTTE TEPKİ ÇEKEN EĞLENCE

Savaşta 125 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Ukrayna'daki bir gece kulübünde çekilen görüntüler ise tepki çekti. Savaşın halen hüküm sürdüğü başkent Kiev'de gençlerin yaşanan kayıpları umursamadan eğlenmeleri büyük yankı uyandırdı.

GÜNDEME OTURDU

Cephelerden gelen ürküten savaş manzaraları ve çatışma görüntülerine rağmen Ukraynalıların eğlendiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı, yaşananların savaşta ölen kişilere haksızlık olduğunu savundu.