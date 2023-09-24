Bingöl'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

BİNGÖL'de Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, saat 23.18'de merkez üssü Bingöl'ün Yayladere ilçesi olan olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.