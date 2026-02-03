Haberler

Eski ABD Başkanı Clinton, Epstein soruşturmasında ifade verecek

Eski ABD Başkanı Clinton, Epstein soruşturmasında ifade verecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeyi kabul etti. Clinton'ın sözcüsü, ikilinin iyi niyetle müzakere ettiğini duyurdu.

ESKİ ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton'ın, Jeffrey Epstein soruşturmasında ifade vereceği bildirildi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein soruşturmasına dair 3 milyonu aşkın belgeyi kamuoyuna sunmasının ardından Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeyi kabul etti.

Clinton'ın sözcüsü Angel Urena, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bill Clinton ile Hillary Clinton'ın iyi niyetle müzakere ettiğini belirterek, ikilinin Epstein ile ilgili Kongre'de yürütülen soruşturma kapsamında ifade vereceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Pep Guardiola, İrade Ampute Futbol Takımı'nın onursal antrenörü ilan edildi

"Selamünaleyküm" diye başladığı konuşmanın karşılığını aldı
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler

Şehir ayakta! Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler
MHP lideri Bahçeli: Epstein dosyalarının yayınlanma zamanı manidar

Bahçeli dünyayı sarsan olayla ilgili konuştu: Zamanlama manidar