Bilimsel olarak kanıtlanan çalışma gündeme bomba gibi düştü! Yeni proteinimiz hamamböceği sütü inek sütünden dört kat faydalı - Haberler

Bilim dünyası, çağımızda git gide derinleşen gıda krizine çözüm yaratmak adına çalışmalarına devam ediyor. Hindistan'da gerçekleştirilen bir çalışma ise hayli dikkat çekti.

SÜTÜ ÇOĞALTMANIN ARAYIŞINA GİRDİLER

Gazeteci- yazar Muhammed Ragıp Çalık'ın bir bilim dergisinde kaleme aldığı habere göre Hindistan'daki Kök Hücre Biyolojisi ve Rejeneratif Tıp Enstitüsü'nden araştırmacılar, gerçekleştirdikleri araştırma sonucunda hamamböceği sütünden inek sütünden 4, manda sütünden ise 3 kat daha fazla besleyici olduğunu tespit etti. Ancak sütün sağılma imkanı olmayacağı için şimdi kristaller aracılığıyla çoğaltılması çalışması yapılıyor.

"HARİKA BİR PROTEİN TAKVİYESİ OLABİLİR"

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan araştırmanın başyazarı Ramaswamy, "Eğer kalori bakımından yüksek yiyeceklere ihtiyacınız varsa aradığınız şey süttür. Ve hamamböceklerinde bulunan süt, Harika bir protein takviyesi olabilir" ifadelerini kullandı.

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