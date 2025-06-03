Bilimsel Araştırma: Buzulların Yüzde 40'ı Geri Dönüşsüz Şekilde Eriyecek

Bilimsel Araştırma: Buzulların Yüzde 40'ı Geri Dönüşsüz Şekilde Eriyecek
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Yeni bir araştırmaya göre, dünyadaki buzulların yaklaşık yüzde 40'ının geri dönüşsüz bir şekilde eriyeceği ve bunun deniz seviyesinin yaklaşık 11 santimetre yükselmesine yol açacağı bildirildi.

BİLİM insanları, dünyadaki buzulların yaklaşık yüzde 40'ının geri dönüşsüz şekilde eriyeceğini açıkladı.

Yeni bir araştırmaya göre, buzulların 2020 yılına kıyasla yüzde 39 oranında kütle kaybedeceği ve bunun artık durdurulamaz bir süreç olduğu bildirildi. Bu erimenin, deniz seviyesinde yaklaşık 11 santimetrelik bir yükselmeye yol açacağı belirtildi.

Araştırmaya Avusturya'daki Innsbruck Üniversitesi'nden Lilian Schuster liderlik etti. Schuster, "Her 0,1 derecelik ısınma artışı, buzullardan yüzde 2 daha fazla kayıp anlamına geliyor. Umut vermek istiyoruz. Küresel ısınmayı her bir ondalık derecede azaltmak bile, buzulları daha fazla koruyabilir" dedi.

Bilim insanları, araştırma sonucunda ABD, Batı Kanada, Kuzeydoğu Kanada, İskandinavya ve Rus Arktik Bölgesi'nin en fazla risk altındaki yerler olduğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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