Bilim laboratuvarlarının koridorlarında bu korkunç senaryo konuşuluyor! Kıyamet çok yaklaştı, tarih verdiler - Haberler

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Bilim laboratuvarlarının koridorlarında bu korkunç senaryo konuşuluyor! Kıyamet çok yaklaştı, tarih verdiler

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Bilim laboratuvarlarının koridorlarında bu korkunç senaryo konuşuluyor! Kıyamet çok yaklaştı, tarih verdiler

Dünya genelinde yaşanan gıda krizinin ardından bilim insanları tarafından çeşitli senaryolar hazırlanmaya devam ediliyor. Bilim insanları tarafından yayınlanan bir rapor ise dünyayı buz kestirdi. Dünyanın sadece 27 yıllık gıda stokunun kaldığını belirten uzmanlar, kıyamet günü olarak da 24 Nisan 2049'a işaret ediyor.

Rusya ve Ukrayna savaşı başta olmak üzere koronavirüs salgının da etkisiyle dünya genelinde gıda krizi yaşanmaya başladı. Özellikle ayçiçek yağı, sebze ve et fiyatlarında ciddi bir yükselme meydana geldi.

Dünyada gıda konusunda yaşanan bu gelişmeler, bilim camiasının da bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bilim insanları tarafından konuyla ilgili hazırlanan son rapor ise duyanları adeta buz kestirdi.

Çalışmanın yazarları arasında yer alan Sosyobiyolog Edward Wilson, "Dünyanın insanları beslemesi için bir sınır var. Dünyadaki herkes vejetaryen olsa bile üretilen et yetmiyor. 2049'larda dünya nüfusu 10 milyarı bulacak ve dünyanın bu kadar insanı beslemeye gücü yetmeyecek" dedi.

Bilim insanları ayrıca 2049 yılına ilişkin korkunç tahminlerde de bulundu. Uzmanlar, dünyanın sadece 27 yıl 251 günlük gıda stoku kaldığını belirterek, 2049 yılı 24 Nisanı'nı kıyamet olarak gördüklerini belirtti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Kıyamet, Dünya, Güncel, Haberler

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