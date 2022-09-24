Bir kadını işaret ederek söyledi! Biden'ın "O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse" sözü herkesin aklına aynı skandalı getirdi

Zaman zaman adı küçük çocuklara ilgi duyduğu iddialarına karışan ABD Başkanı Biden'ın öğretmenlerle yaptığı konuşma şok etkisi yarattı. Dinleyiciler arasından önde oturan bir kadını işaret eden Biden, "Bana merhaba demelisin. Dostluğumuz eskilere dayanıyor. O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse. Bu kadın çok şey yapmama yardım etti" dedi. Bu sözler Biden'ın oğlunun telefonunda küçük kızlarla ilgili uygunsuz videoların yer almasını ve telefonunda babasını Pedofil Peter" diye kaydetmesini getirdi.

ABD'nin Devlet Başkanı Joe Biden, ülkenin en büyük işçi sendikası olan Ulusal Eğitim Derneği'nin başkent Washington'da düzenlediği etkinliğe katıldı. Konuşma yaptığı sırada, dinleyiciler arasında en önde oturan bir kadını işaret ederek sarf ettiği sözler gündem oldu.

''DOSTLUĞUMUZ ESKİLERE DAYANIYOR''

Biden kadını göstererek, kendisiyle 'eski bir tanışıklığı' olduğuna atıfta bulundu. Biden, "Bana merhaba demelisin. Dostluğumuz eskilere dayanıyor. O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse. Bu kadın çok şey yapmama yardım etti" ifadelerini kullandı. Biden'ın ismi zaman zaman küçük çocuklara ilgi duyduğu iddialarına karışmıştı.

HUNTER BIDEN'IN TELEFON KAYITLARI ÇIKMIŞTI

Daha önce de ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın telefonundaki veriler internete sızmasıyla ailenin soyadı, 'çocuk istismarı' ile gündeme geldi. Hunter Biden'ın yaşı 15'ten küçük kız çocuklarıyla çekildiği uygunsuz fotoğraflar, porno sitelerindeki '12 yaş' araması ve babası Joe Biden'ı 'Pedofil Peter' olarak kaydetmesi açığa çıkmıştı.