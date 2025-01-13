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Beyonce'nin yardım vakfı BeyGOOD, Los Angeles yangın mağdurlarına 2.5 milyon dolar bağışladı

Beyonce'nin yardım vakfı BeyGOOD, Los Angeles yangın mağdurlarına 2.5 milyon dolar bağışladı
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Beyonce'nin hayır kurumu BeyGOOD, Güney Kaliforniya'daki yangın mağdurlarına yardım amacıyla Los Angeles yangın yardım fonuna 2.5 milyon dolar bağışladı. Yangın felaketi, can kaybının 24'e yükseldiği ve binlerce yapının kül olduğu bir durumda devam ediyor.

Beyonce'nin hayır kurumu BeyGOOD, Güney Kaliforniya'da devam eden yangınlarla mücadele için Los Angeles yangın yardım fonuna 2.5 milyon dolar bağışta bulundu.

43 yaşındaki ünlü şarkıcı, Salı günü şiddetli Santa Ana rüzgarlarıyla başlayan ve Pazar itibariyle can kaybının 24'e yükseldiği yangın felaketinin mağdurlarına yardım etmeyi amaçlıyor.

Pacific Palisades ve Eaton yangınları tek başına yaklaşık 12.000 yapıyı yok etti ve toplam 37.830 dönümlük alanı kül etti.

Vakfın Instagram sayfasında Pazar günü paylaşılan gönderide, Beyonce'nin "orman yangınlarından etkilenen ailelere" yardım etmek için fona bağışta bulunduğu duyuruldu.

Paylaşımda, "Los Angeles, sizinle birlikteyiz. BeyGOOD, LA Yangın Yardım Fonu'na 2.5 milyon dolar bağış yaparak harekete geçiyor" denildi.

"Bağış, Altadena/Pasadena bölgesinde evlerini kaybeden ailelere ve yangından etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere kiliselere ve toplum merkezlerine yardım için ayrıldı."

Ödüllü sanatçı tarafından 2013 yılında kurulan vakıf, resmi web sitesine göre "dezavantajlı ve kaynak yetersizliği olan programları destekleyerek ekonomik eşitliğe odaklanıyor."

Beyonce daha önce de COVID-19 salgını sırasında ruh sağlığı desteği sağlamak için 6 milyon dolar bağışlamıştı. Aynı yıl, salgın nedeniyle evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kişilere yardım etmek için BeyGOOD aracılığıyla 500 bin dolar bağışta bulunmuştu.

Geçen yıl Şubat 2024'te ise, kuaförlük okullarına ve salonlarına 500 bin dolar daha bağışlayan sanatçı, "Profesyonel stilistlerin saç sağlığı üzerindeki etkisini ve kuaför topluluğunu desteklemenin kritik önemini kutluyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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