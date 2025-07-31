Beyaz Saray: Trump, Filistin Devleti'ni Tanımayacak

Beyaz Saray: Trump, Filistin Devleti'ni Tanımayacak
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Beyaz Saray, Başkan Trump'ın Filistin'i tanımanın Hamas'ı ödüllendirmek anlamına geleceği düşüncesiyle böyle bir adım atmayacağını açıkladı. Trump'ın önceliği ise insanlara yiyecek ulaştırmak.

BEYAZ Saray, Trump'ın, Filistin'i tanıma adımını atmayacağını bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Filistin Devleti'ni tanımanın Hamas'ı ödüllendirmek anlamına geleceğini' düşündüğü kaydedildi. Açıklamada, "Kendisi Hamas'ın ödüllendirilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden böyle bir adım atmayacak. Başkan Trump'ın önceliği insanlara yiyecek ulaştırmak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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