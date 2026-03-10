Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'a yönelik saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri hedeflere ulaşıldığını ve İran'ın tam ve koşulsuz teslimiyet pozisyonunda olduğunu belirlemesinin ardından sona ereceğini söyledi.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNDEN İRAN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump'ın " İran'da savaş büyük ölçüde bitti." açıklaması hatırlatılan Leavitt, ilginç ifadeler kullandı. Leavitt, "Başkan ve ABD ordusunun başlangıçtaki zaman planlaması, operasyonda tüm hedeflere 4 ya da 6 haftada ulaşılacağı yönündeydi. ABD ordusu bu hedefleri planlanandan çok daha önce, hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştiriyor. Ancak operasyonlar, Başkan Trump'ın askeri hedeflere ulaşıldığını bildirdiği noktada sona erecek." diye konuştu.

Leavitt'in açıklamaları şu şekilde: "'ABD ordusu şu anda İran'ın nükleer programının altyapısını ortadan kaldırmaya doğru ilerliyor. Sivilleri ayrım gözetmeksizin hedef alan ve küresel ekonomiyi rehin almaya çalışan teröristleri ortadan kaldırmak iyi bir şeydir. Başkan Trump bunu yaptığı için övgüyü hak ediyor."

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile konuşabilirim" açıklamasından sonra ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

"EN YOĞUN SALDIRI BUGÜN OLACAK"

Hegseth yaptığı açıklamada, İran'daki askeri hedeflere yönelik operasyonların süreceğini belirterek, " İran'da öncelikli hedefimiz füzeler ve savunma altyapısını yok etmektir. Özellikle İran donanması temel hedefimiz. Bugün İran'daki en yoğun saldırı günümüz olacak. Düşman yenilene dek savaşı sona erdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİLEREK MASUMLARI HEDEF ALIYORLAR"

Tahran yönetimine sert sözlerle yüklenen Hegseth açıklamasında, "İran korkaklar gibi okullardan ve hastanelerden füze fırlatıyor; kasıtlı olarak, bilerek masumları hedef alıyorlar" şeklinde konuştu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.