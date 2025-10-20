Haberler

Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder
Haber Videosu

İngiliz basını, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasındaki basına kapalı görüşmenin detaylarını sızdırdı. Zirvede Rusya lideri Putin gibi konuşan Trump'ın Donbas'ın Rusya'ya bırakılmasını istediği, Zelenski'nin bu öneriyi reddetmesiyle haritaların yerlere savrulduğu, küfürlerin havada uçuştuğu öğrenildi.

Financial Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Washington'daki görüşmesinde Ukrayna mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'e Moskova'nın savaşı sona erdirme şartlarını kabul etmesini söylediğini yazdı.

"RUSYA'NIN ŞARTLARINI KABUL ET AKSİ TAKDİRDE YOK EDİLECEKSİN"

Financial Times'ın konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Washington'daki görüşmesinde Ukrayna mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'e Moskova'nın savaşı sona erdirme şartlarını kabul etmesini, aksi takdirde Rusya tarafından yok edileceğini söyledi.

"TRUMP SÜREKLİ KÜFÜRLER SAVURDU"

ForInvest Haber'in aktardığına göre, iki lider arasındaki görüşme "fırtınalı" olarak nitelendirildi ve Trump'ın sürekli küfür ettiği belirtildi. Kaynaklara göre Trump, Ukrayna'daki cephe hatlarının haritalarını bir kenara fırlattı. Ayrıca ABD başkanı Zelenskiy'den Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesini teslim etmesini istedi ancak daha sonra mevcut kontrol hatları boyunca çatışmayı sona erdirmeyi desteklemeye ikna edildi.

"PUTİN EĞER İSTERSE SENİ YOK EDER"

Trump'ın tutumunun Zelenskiy ile görüşmesinden bir gün önce Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden etkilendiği öne süren bir kaynak, Trump'ın Ukrayna liderini "Eğer isterse seni yok eder." diye uyardığını da öne sürdü. Beyaz Saray veya Ukrayna devlet başkanlığından yorum gelmedi.

Trump daha önce ABD'nin tüm silahlarını Ukrayna'ya göndererek ulusal güvenliği tehlikeye atamayacağını söyledi ve Moskova ile Kiev'in bulundukları yerde durmaları gerektiğini öne sürdü. Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin potansiyel teslimatı hakkında konuşurken, ABD'nin tüm silahlarını Ukrayna'ya veremeyeceğini tekrarlayarak bunun ulusal güvenlik için risk oluşturacağını ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü gözaltına alındı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha

Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor

Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Bu oyuncu grubu...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.