Üye Girişi
Haberler
Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor

Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? İşte cevabı

 Fransa, İsrail'den işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesini istedi

Görüntü en büyük destekçisini bile küplere bindirdi

 Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı

Esad'ı deviren ismin "ölüm" listesi! Bu kişileri asla affetmeyecek
Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı

20 kadın sapıkların elinden böyle kurtarıldı

Beşar Esad'ın güvenlik danışmanı ülkeden botla kaçmış

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhaliflerin Suriye'de 61 yıllık Baas rejimine son vermesinin ardından ülkeyi terk eden Beşar Esad'ın Özel Güvenlik Danışmanı Ali Memlük'ün de botla kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

Suriye'de silahlı muhalif gruplar 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirirken gelişmenin ardından Beşar Esad ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.

ÜLKEDEN BOTLA KAÇMIŞ

Esad'ın ülkesini terk etmesinin yankıları sürerken rejimin Özel Güvenlik Danışmanı Ali Memlük'ün bir botla Suriye'den kaçarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER "KADERE BAK" DEDİRTTİ

Servis edilen videoda Memlük'ün çevresindekilerin yardımıyla bota bindirildiği ve suda ilerledikleri anlar yer aldı. Suriye'de yaşanan iç savaş ve baskılar nedeniyle milyonlarca insanın ülkeyi terk etmesine neden olan isimler arasında gösterilen Memlük'ün görüntüleri "Kadere bak" dedirtti.

Beşar Esad'ın güvenlik danışmanı ülkeden botla kaçmış
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
img

"Hapisten çıksın Öcalan'ı öldürteceğim"
img

Terör örgütünün vahşi yüzünü en iyi anlatan video
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Çorum FK - Amedspor maçı ne zaman? Çorum FK - Amedspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Malmö-Galatasaray maçı ne zaman? Malmö-Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 12 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Karadeniz'de bulunan doğalgaza ne oldu? Karadeniz'de doğal gaz çıkarılıyor mu? CANLI ALTIN KURU | 12 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? 12 Aralık Perşembe WhatsApp'a neden girilmiyor? Daron Acemoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Daron Acemoğlu Nobel Ödülü aldı mı? La Nina kışı nedir, nasıl geçer? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den La Nina uyarısı! Selena Gomez evleniyor mu? Çiğdem Tunç kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Çiğdem Tunç kaç yaşında, nereli? Çiğdem Tunç biyografisi! Müsavat Dervişoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Müsavat Dervişoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.