Beşar Esad'ın güvenlik danışmanı ülkeden botla kaçmış

Suriye'de silahlı muhalif gruplar 61 yıllık Baas rejimini yalnızca 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirirken gelişmenin ardından Beşar Esad ülkesinden kaçarak Rusya'ya sığındı.

ÜLKEDEN BOTLA KAÇMIŞ

Esad'ın ülkesini terk etmesinin yankıları sürerken rejimin Özel Güvenlik Danışmanı Ali Memlük'ün bir botla Suriye'den kaçarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER "KADERE BAK" DEDİRTTİ

Servis edilen videoda Memlük'ün çevresindekilerin yardımıyla bota bindirildiği ve suda ilerledikleri anlar yer aldı. Suriye'de yaşanan iç savaş ve baskılar nedeniyle milyonlarca insanın ülkeyi terk etmesine neden olan isimler arasında gösterilen Memlük'ün görüntüleri "Kadere bak" dedirtti.