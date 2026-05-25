Berlin'deki "Kültürler Karnavalı"Nda Türk Rüzgârı

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'nın başkenti Berlin'de 30'uncusu düzenlenen Kültürler Karnavalı, farklı kültürlerden müzik, dans ve gastronomi etkinlikleriyle renkli görüntülere sahne oldu. Türk katılımcıların halaylar, Roman ezgileri ve Türkçe şarkılar eşliğindeki gösterileri yoğun ilgi gördü. Festivali yaklaşık 800 bin kişinin takip etti.

Berlin'de, Pfingsten tatili kapsamında bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Kültürler Karnavalı" renkli görüntülere sahne oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden müzik, dans ve gastronomi kültürlerini bir araya getiren festivale Türkler de yoğun katılım gösterdi.

Kreuzberg semtindeki Blücherplatz'da başlayan etkinliklerde katılımcılar, Jamaika kokteyllerinden Polonya'nın geleneksel mantılarına kadar birçok uluslararası lezzeti tatma fırsatı buldu. Festival alanındaki farklı kültürlere ait müzik performansları da yoğun ilgi gördü.

Halaylar, Roman ezgileri ve Türkçe şarkılar eşliğinde düzenlenen yürüyüşler izleyicilerden büyük alkış aldı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan ve kırmızı-beyaz ağırlıklı kıyafetler giyen Türk katılımcılar, söyledikleri şarkı, türkü ve marşların yanı sıra sergiledikleri danslarla festivale renk kattı.

Cadde boyunca oluşan coşkulu kalabalık müziklere eşlik ederken, ortaya çıkan görüntüler Berlin'in çok kültürlü yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, yaklaşık 70 farklı grubun kortejde yer aldığını ve etkinlikleri 800 bine yakın kişinin takip ettiğini açıkladı. Festival kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken bazı noktalarda trafik kısıtlamaları uygulandı. Berlin polisi ise yoğun katılıma rağmen etkinliklerin olaysız tamamlandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA