Berlin'de Şiddet Suçlarında Yabancı Uyruklu Gençlerin Oranı Yüksek

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Almanya'nın başkenti Berlin'de şiddet suçları genel olarak azalırken, suça karışan çocuk ve gençlerin, özellikle yabancı uyruklu genç erkeklerin oranı yüksekliğini koruyor. Hızlı yargılama ve okullarda önleyici programlarla bu tablonun tersine çevrilmesi hedefleniyor.

Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik Meisel, kentte şiddet olaylarına karışan şüphelilerin üçte birinin 21 yaşın altında olduğunu, özellikle genç erkeklerin öne çıktığını açıkladı. Slowik Meisel, yabancı uyruklu çocuk ve gençlerin şiddet suçlarındaki oranının Alman akranlarına kıyasla belirgin biçimde yüksek olduğuna dikkat çekti. Bunun bir damgalama amacı taşımadığını vurgulayan Meisel, söz konusu tespitin önleyici çalışmalar ile gençlik ve sosyal hizmetlerin daha hedefli yürütülmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Meisel, kültürel farklılıklar, yaşam koşulları ve geçmişte yaşanan şiddet deneyimlerinin bu tabloda etkili olabileceğini ifade etti.

Çocuklar ve gençler için cezaların mümkün olduğunca hızlı uygulanmasının önemli olduğunu söyleyen Meisel, "Suç ile ceza arasındaki süre ne kadar kısa olursa etkisi o kadar güçlü olur" dedi. Bu sayede suçların erken aşamada önlenebileceğini belirten Meisel, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Çocuk Ceza Hukuku'nda hafif suçlara yönelik hızlı yargılama usullerini mümkün kılacak reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

2024 yılına ait istatistikleri paylaşan Meisel, 2025'te şiddet suçlarında hafif bir azalma eğilimi gözlendiğini, ancak çocuk ve gençlerin oranının 2024 seviyesinde kaldığını aktardı. Suçların büyük bölümünün kamusal alanlarda ve grup içi anlaşmazlıklar sırasında meydana geldiği bildirildi. Buna göre 2024'te şiddet suçlarının yüzde 8'i çocuklar, yüzde 14'ü ise gençler tarafından işlendi. Meisel, "Çocuk ve gençlerin payı önceki yıllarda olduğu gibi hala kaygı verici derecede yüksek" diye konuştu.

Polis kayıtlarına göre 2024'te Berlin'de yaklaşık 48 bin kasten yaralama vakası kayda geçti. Bu olaylarla bağlantılı yaklaşık 33 bin şüpheli tespit edilirken, bunların 2 bin 636'sını gençler, bin 963'ünü ise 14 yaşın altındaki çocuklar oluşturdu.

Bıçakla işlenen suçlara da dikkat çeken Meisel, 2024'te bıçak tehdidi ya da bıçak kullanımını içeren 3 bin 482 suçun kaydedildiğini açıkladı. Bu suçlarla bağlantılı 4 bin 528 şüphelinin üçte birinin 21 yaşın altında olduğu belirtildi. Bıçak kullanımının ağırlıklı olarak genç erkekler arasında görüldüğü kaydedildi.

Bu tabloya karşı polisin özellikle ortaokullarda bıçak taşımanın önlenmesine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirten Meisel, "Stark ohne Klinge" (Bıçaksız Güçlü) adlı yeni bir programın hayata geçirildiğini açıkladı. Program kapsamında, bazı genç erkekler arasında yaygın olan "kendini savunmak için bıçak taşıma" düşüncesinin yanlış ve hayati tehlike taşıdığı anlatılacak.