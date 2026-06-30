Berlin'de Muharrem Ayı Programında Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Berlin Başkonsolosluğu'nun Muharrem Ayı dolayısıyla düzenlediği Aşure Günü programında birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma vurgusu öne çıktı. Büyükelçi Gökhan Turan ve Başkonsolos İlker Okan Şanlı, Kerbela'nın mesajlarına dikkat çekerek yurt dışındaki Türk toplumunun dayanışmasının önemini vurguladı.

T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Berlin Temsilcisi Büyükelçi Emine Andız Ertürk, Türk-Alman İşadamları Derneği (TDU) Başkanı Remzi Kaplan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diplomatik misyon üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Başkonsolos İlker Okan Şanlı, Muharrem Ayı'nın İslam medeniyetinde derin manevi anlam taşıyan müstesna zamanlardan biri olduğunu belirterek, bu ayın sabır, adalet, paylaşma ve yardımlaşma gibi değerleri hatırlattığını söyledi. Şanlı, aşurenin Türk kültüründe birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade ederek, farklı unsurların bir araya gelerek uyum oluşturmasının toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında Kerbela hadisesine de değinen Şanlı, Hz. Hüseyin ve beraberindekilerin zulme karşı onurlu duruşlarının insanlık için önemli bir örnek olduğunu belirterek, Kerbela şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Programda konuşan Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ise, Muharrem Ayı'nın yalnızca bir matem dönemi olmadığını, aynı zamanda Kerbela'dan ders çıkarılması gereken önemli bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Aşurenin paylaşmanın, bereketin, sabrın ve farklılıklar içinde uyumun simgesi olduğuna dikkat çeken Turan, özellikle yurt dışında yaşayan Türk toplumu için birlik ve beraberliğin büyük önem taşıdığını vurguladı. Günümüzün zorlu küresel koşullarında kardeşlik ve dayanışma bağlarının güçlendirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilere de değinen Turan, Almanya'da yaşayan 3 milyondan fazla Türk kökenli insanın iki ülke arasındaki en güçlü bağ olduğunu belirterek, Türk toplumunun Almanya'nın ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunduğunu söyledi. Büyükelçilik ve başkonsoloslukların vatandaşların huzur ve refahı için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Konuşmasının sonunda Kerbela şehitleri başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle anan Büyükelçi Turan, Muharrem Ayı vesilesiyle yapılan ibadetlerin kabul olmasını diledi. Programın düzenlenmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Turan, Aşure Günü'nün tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Program, Kerbela şehitleri ve tüm şehitler için yapılan duaların ardından katılımcılara aşure ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA