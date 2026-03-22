Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İran'ın gece yarısı füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı Arad'da incelemelerde bulundu. Arad'da ölen kimsenin olmadığını iddia eden Ben-Gvir "Burada büyük bir mucize yaşandı. İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz" dedi.

İran'ın gece yarısı füze ve kamikaze İHA'larla hedef aldığı İsrail'in güneyindeki Arad kentinde incelemelerde bulunan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ben-Gvir, saldırıya rağmen can kaybı yaşanmadığını öne sürerek durumu "büyük bir mucize" olarak değerlendirdi.

SALDIRI SONRASI BÖLGEDE İNCELEME

Olay yerinde açıklama yapan Ben-Gvir, "Burada büyük bir mucize yaşandı" ifadelerini kullanırken, İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Ben-Gvir, "İranlıları sonuna kadar ezmeye devam etmeliyiz" dedi.

HALKA SIĞINAK UYARISI

Ben-Gvir, bölge halkına da çağrıda bulunarak İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyulmasını istedi. Alarm ve uyarılar sırasında vatandaşların sığınaklara (Mamad) girmesi gerektiğini vurguladı.

YARALILAR VAR, CAN KAYBI YOK İDDİASI

Saldırılara ilişkin paylaşılan bilgilere göre Arad'da 80 kişinin yaralandığı, bunlardan 10'unun durumunun ağır olduğu belirtildi. Yetkililer, buna rağmen ölü ya da kayıp bulunmadığını ifade etti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Erdem Aksoy
İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var

İran, İsrail'de 5 şehri yerle bir etti! Yıkım büyük, onlarca ölü var
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu

Trump 48 saat süre verdi, İran'ın tehdide yanıtı hayli sert oldu
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

Altında 43 yıl sonra bir ilk
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil

Bakan Fidan müzakerenin önündeki engeli açıkladı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı