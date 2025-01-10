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İsrailli bakan, insanlık dışı şartlarda tutulan Filistinli mahkumla dalga geçti

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in bir cezaevinde kaydedilen görüntüleri büyük tepki topladı. Ağzı ve elleri bağlanmış, çıplak vaziyette tutulan bir Filistinli mahkumla dalga geçen Ben Gvir'in, "Bakın ne kadar rahatlar" dediği görüldü.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, yeni bir skandala imza attı.

AĞZI VE ELLERİ BAĞLI, ÇIPLAK MAHKUMLA DALGA GEÇTİ

Bir cezaevine giden ve burada bulunan hücreleri gezen Ben Gvir, ağzı ve elleri bağlanmış, çıplak vaziyette tutulan Filistinli bir mahkumun bulunduğu hücrenin önünde durdu.

"BAKIN NE KADAR RAHATLAR"

Filistinli mahkumun tutulduğu hücreye işaret eden Ben Gvir, "Bakın ne kadar rahatlar" diyerek alay etti.

Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.

İsrailli bakan, insanlık dışı şartlarda tutulan Filistinli mahkumla dalga geçti
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKarl Yobazboğan:

Silivri’de durum çok mu güzel?

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