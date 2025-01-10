İsrailli bakan, insanlık dışı şartlarda tutulan Filistinli mahkumla dalga geçti

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, yeni bir skandala imza attı.

AĞZI VE ELLERİ BAĞLI, ÇIPLAK MAHKUMLA DALGA GEÇTİ

Bir cezaevine giden ve burada bulunan hücreleri gezen Ben Gvir, ağzı ve elleri bağlanmış, çıplak vaziyette tutulan Filistinli bir mahkumun bulunduğu hücrenin önünde durdu.

"BAKIN NE KADAR RAHATLAR"

Filistinli mahkumun tutulduğu hücreye işaret eden Ben Gvir, "Bakın ne kadar rahatlar" diyerek alay etti.

Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.