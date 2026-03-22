Belediye binasında skandal görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Meksika'nın Cuautla kentinde eski belediye sekreteri Briss Mahalaleh Rojas de la Cruz'un bir genç kadına yönelik fiziksel ve sözlü saldırısı tepki çekti. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KORİDORDA TARTIŞMA, ARDINDAN SALDIRI

Belediye binasının koridorlarında yaşanan olayda, Rojas de la Cruz'un genç kadınla tartışmaya girdiği, tartışmanın kısa sürede büyüyerek fiziksel müdahaleye dönüştüğü görüldü. Görüntülerde taraflar arasında sert sözlerin sarf edildiği anlar dikkat çekti.

FİZİKSEL VE SÖZLÜ ŞİDDET

Paylaşılan videoda, eski belediye yetkilisinin genç kadına yönelik hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulunduğu anlar yer aldı. Olay sırasında çevrede bulunan kişilerin müdahale etmeye çalıştığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi. Yetkililere çağrıda bulunan kullanıcılar, olayla ilgili inceleme başlatılması gerektiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BEKLENTİSİ

Olayın ardından resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, kamuoyunda konunun yargıya taşınması yönünde beklenti oluştu.

