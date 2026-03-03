Haberler

Belçika Savunma Bakanı Francken ABD-İsrail-İran çatışmasına dahil olma ihtimaline açık kapı bıraktı

Güncelleme:
ABD ile İsrail'in başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleri sürerken, Belçika'dan dikkat çeken bir mesaj geldi. Savunma Bakanı Theo Francken, ülkesinin savaşa askeri olarak katılıp katılmayacağına ilişkin soruya "Göreceğiz, belki" yanıtını vererek bu ihtimale açık kapı bıraktı.

ABD ile İsrail'in başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleri sürerken, Avrupa ülkelerinin çatışmalara dahil olma ihtimali de konuşulmaya devam ediyor.

SAVAŞA DAHİL OLMAYA AÇIK KAPI BIRAKTI

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken ise bu ihtimali reddetmeyerek açık kapı bıraktı. RTL Info televizyon kanalına konuşan Francken, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan gerilim nedeniyle Orta Doğu'da mahsur kalan vatandaşlarını ilerleyen günlerde askeri uçaklarla tahliye etmeyi planladıklarını ifade etti. Francken, Belçika'nın ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaya askeri olarak dahil olup olmayacağı hakkındaki soruyu "Göreceğiz, belki." şeklinde yanıtladı.

Belçika Savunma Bakanı Francken ABD-İsrail-İran çatışmasına dahil olma ihtimaline açık kapı bıraktıTheo Francken

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Umut Halavart
