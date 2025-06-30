Belçika Kralı ve Kraliçesi, Şili'deki Mahsur Kalmanın Ardından Ülkelerine Döndü
Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, resmi bir ziyaret için gittikleri Şili'de uçak arızası nedeniyle mahsur kaldı. Arızanın giderilmesiyle 3 günlük gecikmenin ardından Belçika'ya döndüler.
BELÇİKA Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde'nin, mahsur kaldıkları Şili'den Belçika'ya döndüğü bildirildi.
Belçika Kralı Philippe ve eşi Kraliçe Mathilde, geçen hafta resmi bir ziyaret için gittikleri Şili'de uçak arızası nedeniyle mahsur kaldı. Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde, arızanın giderilmesiyle 3 günlük gecikmenin ardından Belçika'ya döndü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya