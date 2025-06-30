Belçika Kralı ve Kraliçesi, Şili'deki Mahsur Kalmanın Ardından Ülkelerine Döndü

Belçika Kralı ve Kraliçesi, Şili'deki Mahsur Kalmanın Ardından Ülkelerine Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, resmi bir ziyaret için gittikleri Şili'de uçak arızası nedeniyle mahsur kaldı. Arızanın giderilmesiyle 3 günlük gecikmenin ardından Belçika'ya döndüler.

BELÇİKA Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde'nin, mahsur kaldıkları Şili'den Belçika'ya döndüğü bildirildi.

Belçika Kralı Philippe ve eşi Kraliçe Mathilde, geçen hafta resmi bir ziyaret için gittikleri Şili'de uçak arızası nedeniyle mahsur kaldı. Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde, arızanın giderilmesiyle 3 günlük gecikmenin ardından Belçika'ya döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Nihal Candan'ın babası isyan etti: Çocuklarım şöhretle sapıttı

Acılı baba günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği yerine getirilecek
Görüntüler Seferihisar'dan! Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar

Alevlerin sardığı evlerinin arkasından böyle bakakaldılar
Türk sporunun acı günü: Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun acı günü! Ünlü spiker Sabri Ugan hayatını kaybetti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grup kendi askerlerine saldırdı

Dünya bu olayı konuşuyor! İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı
Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Caner Erkin'in yeni takımı
Ünlü bebek bezi markası Türkiye pazarından çekildi

Ünlü bebek bezi markası üretimi durdurup Türkiye'den çekildi
Schengen vizesinde yeni dönem! Almanya itiraz hakkını kaldırıyor

Schengen vizesinde yeni dönem! İlk adım Almanya'dan geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.