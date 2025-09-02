Belçika, Filistin Devletini Tanıyacağını Açıkladı

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyacaklarını duyurdu ve iki devletli çözüme bağlı kalacaklarını belirtti.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin New York'ta düzenlenecek 80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyacağını duyurdu. Bakan Prevot açıklamasında, iki devletli çözüme bağlı olduklarını belirtti.

