Belçika, Filistin Devletini Tanıyacağını Açıkladı

BELÇİKA, BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, ülkesinin New York'ta düzenlenecek 80'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyacağını duyurdu. Bakan Prevot açıklamasında, iki devletli çözüme bağlı olduklarını belirtti.