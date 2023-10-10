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Belçika'da kilisede kenevir yetiştirenler gözaltına alındı

Belçika'nın Turnhout kentindeki bir kilisede kurumaya başlamış 200 kök kenevir bulan rahip, polise haber verdi. Polis tarafından yapılan çalışmada, kilisede kenevir yetiştiren iki kişi gözaltına alındı.