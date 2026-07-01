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Belçika'da 10 katlı binada yangın: 200'den fazla kişi tahliye edildi

Belçika'da 10 katlı binada yangın: 200'den fazla kişi tahliye edildi
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Belçika'nın Antwerp kentinde 10 katlı bir binanın 8. katında çıkan yangın sonrası 200'den fazla kişi tahliye edildi. Can kaybı ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.

BELÇİKA'nın Antwerp kentinde 10 katlı binada çıkan yangının ardından 200'den fazla kişi tahliye edildi.

Belçika'nın Antwerp kentindeki Linkeroever bölgesinde bulunan 10 katlı binanın 8'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Belçika polisi, yangının yerel saatle 10.00 sıralarında çıktığını kaydederek, binada yaşayan 200'den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Ülkede 'Tıbbi Müdahale Planı'nın devreye alındığını belirten yetkililer, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında net bir bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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