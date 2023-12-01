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Batman'da Filistinliler için dualar edildi

1 Aralık 2023 15:30 Son Güncelleme: 15:31 Abone Ol

Batman'da cuma namazının ardından İsrail tarafından Gazze'de saldırıya uğrayan Filistinliler için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programı için vatandaşlar camileri doldurdu. Cuma namazının ardından kentteki bütün camilerde Gazze'de İsrail saldırılarına uğrayan Filistinliler için dualar edildi. Batman Üniversitesi Camisi'nde de cami cemaati önce namaz kıldı, ardından Filistinliler için dua etti.