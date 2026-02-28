Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar
ABD ve İsrail, İran'da başkent Tahran dahil dört kente hava saldırısı düzenledi; Başkan Trump büyük ölçekli operasyonların başladığını açıkladı. Saldırının ardından yayılan paylaşılan bir görüntüde İranlı lise öğrencilerinin sevinç çığlıkları attıkları ve Trump'a teşekkür ettikleri görüldü.
- ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere dört şehirde hava saldırısı düzenledi.
- ABD-İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda 24 öğrenci hayatını kaybetti.
- Bazı lise öğrencileri, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik teşekkür ifadeleri kullandı.
"Demokrasi getireceğiz" söylemiyle girdikleri ülkelerde geride yıkım ve gözyaşı bırakan ABD ve İsrail, bu kez İran'ı hedef aldı. Başkent Tahran başta olmak üzere dört şehirde hava saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından bölgeden gelen bir görüntü büyük tepki çekti.
SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR
Paylaşılan görüntüde bazı lise öğrencilerinin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik teşekkür ifadeleri kullandığı görüldü. Bir öğrencinin "Trump'ı çok seviyorum" dediği anlar dikkat çekti.
24 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan ABD-İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda 24 öğrenci hayatını kaybetti.