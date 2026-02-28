Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar

"Demokrasi getireceğiz" söylemiyle girdikleri ülkelerde geride yıkım ve gözyaşı bırakan ABD ve İsrail, bu kez İran'ı hedef aldı. Başkent Tahran başta olmak üzere dört şehirde hava saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından bölgeden gelen bir görüntü büyük tepki çekti.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Paylaşılan görüntüde bazı lise öğrencilerinin ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik teşekkür ifadeleri kullandığı görüldü. Bir öğrencinin "Trump'ı çok seviyorum" dediği anlar dikkat çekti.

24 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan ABD-İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir kız ilkokulunu hedef aldığı saldırıda 24 öğrenci hayatını kaybetti.