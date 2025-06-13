Başkanlık Uçağı İran Tehdidi Nedeniyle Yunanistan'a Uçtu
Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kullandığı başkanlık uçağı, İran'ın olası misilleme tehdidi üzerine Yunanistan'a gönderildi. Uçak, Tel Aviv'den kalkarak Atina'ya iniş yaptı.
CUMHURBAŞKANI Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kullanılan başkanlık uçağının, İran'ın olası misillemesi nedeniyle Yunanistan'a gönderilmesi radar kayıtlarına yansıdı.
Saat 11: 19'da Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan 4X-ISR kuyruk tescilli Boeing 767-338 tipi uçak saat 13: 09'da Yunanistan'ın başkenti Atina Havalimanı'na indi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya