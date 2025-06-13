Başkanlık Uçağı İran Tehdidi Nedeniyle Yunanistan'a Uçtu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kullandığı başkanlık uçağı, İran'ın olası misilleme tehdidi üzerine Yunanistan'a gönderildi. Uçak, Tel Aviv'den kalkarak Atina'ya iniş yaptı.

CUMHURBAŞKANI Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından kullanılan başkanlık uçağının, İran'ın olası misillemesi nedeniyle Yunanistan'a gönderilmesi radar kayıtlarına yansıdı.

Saat 11: 19'da Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan 4X-ISR kuyruk tescilli Boeing 767-338 tipi uçak saat 13: 09'da Yunanistan'ın başkenti Atina Havalimanı'na indi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Süper Lig devleriyle anılıyordu! Kocaelispor, yıldız golcüyü transfer etti

Süper Lig devlerinin alamadığı yıldız golcü Kocaelispor'da
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Arda Güler'i, Real Madrid'e transfer ettiren kramponlar bu müzede

Arda Güler'i Real Madrid'e transfer ettiren kramponlar bu müzede
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Olası bir savaşı kim kazanır? İşte İran ve İsrail'in askeri güçleri

Olası bir savaşı kim kazanır? İşte iki ülkenin askeri güçleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.