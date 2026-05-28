Haberler

İsviçre'nin Basel kentinde Filistin'e destek eylemi düzenlendi

İsviçre'nin Basel kentinde Filistin'e destek eylemi düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen eylemde, Filistin halkına destek verilirken İsrail’in Gazze saldırıları protesto edildi.

İSVİÇRE'nin Basel kentinde, Filistin halkına destek için eylem düzenlendi.

İsviçre'nin Basel kentinde, 'No Other Land' (Gidecek Yer Yok) adıyla Filistin halkına destek için eylem düzenlendi. Mittlere Brücke Köprüsü girişinde toplananlar, İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemesine ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan Filistin destekçileri, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Protestoya katılanlardan Hans Peter, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürmesinden rahatsızlık duyduklarını söyledi. Peter, Filistin ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için iki yıldır her çarşamba akşamı aynı bölgede bir araya geldiklerini belirterek, "Gazze'de hayatını kaybeden 20 bin çocuğu ve İsrail tarafından öldürülen yüz binlerce Filistinliyi anmak için toplanıyoruz. Normalde daha fazla sayıda kişi burada oluyoruz ancak Kurban Bayramı dolayısıyla Müslüman arkadaşlarımızın bu hafta katılımı daha az" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com büyük fırsatçılığı gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filistin bayrağıyla sahneye çıkan öğrenciye diploması verilmedi

Öğrencinin elindekini görünce diplomayı vermediler
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor

AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor
'Kasa' denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi

"Kasa" denilen isimden şok kurultay itirafı! Rakam dikkat çekti
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı