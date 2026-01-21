Haberler

Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim

Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani, Vatikan'da Papa ile görüştü. Gazetecilere görüşme sonrası konuşan Barzani, "Papa'dan Kürtler için yardım istedim. Kürtlere destek vermesini istedim." dedi.

  • KDP lideri Barzani, Vatikan'da Papa XIV. Leo ile görüştü.
  • Barzani, Papa'dan Kürtler için yardım istediğini açıkladı.
  • Barzani'ye IKBY Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ano Cewher, IKBY'nin İtalya Temsilcisi Rezan Heme Salih ve Irak'ın Vatikan Büyükelçisi Rahman Ferhan el-Amiri eşlik etti.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklama göre, KDP lideri Barzani bugün Vatikan'da Papa XIV. Leo ile görüştü.

BARZANİ'DEN PAPA'YA ZİYARET

Vatikan Devlet Başkanı Papa XIV. Leo'nun Barzani'yi sıcak bir şekilde karşıladığına dikkat çekilen açıklamada, tarafların bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı. Taraflar görüşmeyi, "bölge ve dünyaya ilişkin önemli konularda fikir alışverişinde bulunmak için bir fırsat olarak" değerlendirdi.

Her iki taraf da dünyada barış ve istikrarın hâkim olması, halkların acı ve sıkıntılarının sona ermesi temennisinde bulundu. Barzani'nin Vatikan ziyaretinde kendisine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY) Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ano Cewher, IKBY'nin İtalya Temsilcisi Rezan Heme Salih ve Irak'ın Vatikan Büyükelçisi Rahman Ferhan el-Amiri eşlik etti.

"PAPA'DAN KÜRTLER İÇİN YARDIM İSTEDİM"

Öte yandan Barzani görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Barzani Papa ile ne konuştuğu sorusuna, "Papa'dan Kürtler için yardım istedim. Kürtlere destek vermesini istedim." ifadelerini kullandı.

Mesud Barzani daha önce 2014'e de Vatikan'ı ziyaret ederek üst düzey temaslarda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

Sındırgı'da yine deprem fırtınası! İlçe beşik gibi sallanıyor
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Trump'a ilk darbeyi vurdular! Resmen askıya alındı
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi

Kuzey Yarımküre'nin soğukluk rekoru bu köyde kırıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıorhan eren:

papayi yaladim geldim demis. afiyet olsun hirt.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüso Fıso:

Bütün Siyonistler bir tarafta Kürtler hakkın tarafında.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Yüksek hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 4,5 saate düşecek
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez

87 yaşındaki kadın, devleti milyonlarca lira zarara uğrattı
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Yüksek hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 4,5 saate düşecek
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

İsrail ateşkesi ihlal edip böyle vurdu