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Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Bangladeş'te Yıldırım Düşmesi Sonucu 13 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bangladeş'in çeşitli bölgelerinde yıldırım çarpması sonucu toplamda 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, başkent Dakka dahil birçok bölgede sağanak yağış bekliyor.

BANGLADEŞ'in farklı bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kishoreganj ve Brahmanbaria bölgelerinde yıldırım çarpması sonucu biri çocuk 9 kişi, Chapaiwabganj, Naogaon, Sherpur ve Habiganj bölgelerinde de birer kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, başkent Dakka dahil ülkenin birçok bölgesi için sağanak yağış tahmininde bulundu. Bangladeş'te yıldırım çarpması kaynaklı ölümler genel olarak nisan-haziran arası meydana geliyor. Bu yıl nisanda meydana gelen bir dizi yıldırım düşmesi iki saatten kısa bir sürede dokuz kişinin ölümüne neden oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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