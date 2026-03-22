Bangladeş'te otobüs ile tren çarpıştı: 12 ölü, 26 yaralı

Bangladeş'in Comilla bölgesinde otobüs ile trenin çarpışması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Kazadan sonra ulaşım seferleri durduruldu.

Bangladeş basını, Chittagong bölgesinden başkent Dakka'ya gitmek üzere yola çıkan posta treninin, ülkenin güneydoğusundaki Comilla'da yolcu otobüsüyle çarpıştığını duyurdu. Kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 26 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kazanın ardından Dakka-Chittagong hattındaki tren seferlerinin yaklaşık 3 saat durdurulduğu ve çalışmaların ardından ulaşımın normale döndüğü belirtildi.

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

Genç futbolcuyu öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı

Füzeler demir kubbeyi delince İsrail'de panik başladı!
Suudi Arabistan, İranlı 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Körfez ülkesinden İran kararı! 24 saat süre tanıdılar
Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

Genç futbolcuyu öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor
Bangladeş'te otobüs ile trenin çarpıştığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti

Tren otobüse çarptı: 12 kişi feci şekilde can verdi
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Parkta erkek cesedi bulundu

İstanbul'un göbeğinde dehşet anları