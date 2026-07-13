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Tayland'da barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti

Tayland'da barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında 27 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta bir barda çıkan yangında 27 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Chatuchak bölgesinde itfaiye ekipleri, yerel saatle 00.00 sıralarında bir barda yangın çıktığına ilişkin ihbar aldıklarını bildirdi. Yangına müdahale eden ekiplerin mekandaki kişileri tahliye ettiği belirtildi. Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 27 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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