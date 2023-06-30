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Havalimanında korkunç kaza! Kadın yolcunun yürüyen banda sıkışan bacağını kesmek zorunda kaldılar

Havalimanında korkunç kaza! Kadın yolcunun yürüyen banda sıkışan bacağını kesmek zorunda kaldılar

Dünya Haberleri

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 57 yaşındaki bir yolcunun ayağı diz üstüne kadar havalimanındaki yürüyen banda sıkışınca, görevliler yolcunun bacağını olay yerinde diz üstünden kesmek zorunda kaldı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan Don Mueang Uluslararası Havalimanı (DMK) yetkilileri, dün açıklama yaparak 57 yaşındaki kadın bir yolcunun ayağının Terminal 2'deki yürüyen banta sıkıştığı, sağlık ekiplerinin ve görevlilerin yolcuyu kurtarmak için olaya müdahale ettiğini belirtti. Öte yandan yerel basın, kadının bacağının sağlık görevlilerince olay yerinde diz üstünden kesildiğini duyurdu.

Havalimanında korkunç kaza! Kadın yolcunun yürüyen banda sıkışan bacağını kesmek zorunda kaldılar

HAVALİMANI MÜDÜRÜ HASTAYI ZİYARET ETTİ

Olayın nasıl meydana geldiği konusunda soruşturma yapıldığını ifade eden havalimanı yetkilileri, "Don Mueang Havalimanı Müdürü ve yönetimi tedavisini takip etmek üzere hastayı ziyaret etti. Bhumibol Hastanesi sağlık ekibinden hastanın şu anda sağlık ekibi tarafından tedavi sürecinde olduğu bilgisini aldılar.

Havalimanında korkunç kaza! Kadın yolcunun yürüyen banda sıkışan bacağını kesmek zorunda kaldılar

"TEDAVİ VE TAZMİNAT MASRAFLARINDAN TAMAMEN SORUMLUYUZ"

Don Mueang Havalimanı yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duymaktadır, tüm tedavi ve tazminat masraflarından tamamen sorumludur" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Tayland Bangkok Dünya Haberler

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