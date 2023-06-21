Balkan Türkleri Federasyonu, Çamerya katliamını unutmadı

EDİRNE'de Balkan Türkleri Federasyonu, Yunanistan tarafından Çamerya'da katledilen Müslüman Arnavutları anma etkinlikleri kapsamında Yunanistan Konsolosluğu önüne 'Çamerya katliamını unutmadık' yazılı siyah çelenk bıraktı.

?Balkan Türkleri Federasyonu üyeleri, Yunanistan tarafından 1944-1945 yıllarında Müslüman Arnavutların katledildiği ve tarihe 'Çamerya Katliamı' olarak geçen katliamın 79'uncu yıl dönümünde, Edirne'de Yunanistan Konsolosluğu'na, 'Çamerya katliamını unutmadık' yazılı siyah çelenk bıraktı. Balkan Türkleri Federasyon Başkanı Erhan Pekkan, 'Çamerya Katliamı'nı unutmayacaklarını belirterek, "Çamerya, Yunanistan'ın kuzeybatısında önemli Arnavut Müslüman nüfusunun bulunduğu resmi bölgesinin bir parçasıdır. İkinci Dünya Savaşı döneminde, Haziran 1944'ten, Mart 1945'e kadar devam eden Çamerya katliamında, 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 800'e yakın kadına tecavüz edildi. Binlerce Arnavut kayıp, 6 bine yakın ev yakıldı ve 35 bin Arnavut bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Çameryalı Arnavutlara yönelik bu katliam, kanamaya devam eden bir yaradır. Yunanistan'ın tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır. Arnavutluk Meclisi, 1994 yılında 21 Haziran tarihini, 'Yunan şovenistler tarafından Çamerya Arnavutlarına karşı soykırım günü' yasasını onaylamıştır. Totaliter Jivkov döneminde Türk-Müslüman toplumuna karşı asimilasyon girişimini, Srebrenica katliamını unutmadığımız gibi Çamerya katliamını da unutmadık unutmayacağız, unutulmayacağız" dedi.Açıklamanın ardından sivil toplum kuruluşu üyeleri konsolosluğun önünden ayrıldı.