Balayından kaçan damat, 176 kişinin yakalandığı fuhuş operasyonunda gözaltına alındı

ABD'de bir damat, balayına çıktığı eşini otel odasında bırakıp bir hayat kadını ile buluşmaya gitti ancak karşısında polis memurlarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Gözaltına alınan 34 yaşındaki adam kendini 176 kişinin yakalandığı bir fuhuş operasyonun orta yerinde buldu.

ABD'nin Florida eyaletinde Paul Turovsky (34), polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda yakalanan 176 kişiden biriydi. Ancak onu diğerlerinden ayıran ve dünya medyasında haber olmasına neden olan farklı bir durumu vardı.

EŞİNİN UYUMASINI FIRSAT BİLİP BULUŞMAYA GİTTİ

Turovsky, yakalandığı sırada balayındaydı. Eşi ile bir otelde kalıyordu. Eşinin uyumasını fırsat bildi. Bir reklam aracılığıyla ulaştığı hayat kadınıyla mesajlaştı. Buluşmaya gitti. Ancak karşısında dedektifleri buldu.

'BOŞA ONU' ÇAĞRISI

Operasyona liderlik eden emniyet biriminden şef Chad Chronister, düzenlediği basın toplantısında "Düğün davetlisi olarak merak ediyorum. Acaba verdiğim düğün hediyelerini geri istemek için geç kalmış sayılır mıyım?" dedi. Turovsky'nin eşi, balayı otelini terk etti. Ancak boşanma davası açıp açmadığı bilinmiyor. Ülke çapında kadına boşanmak istemesi durumunda yardım edileceğine dair birçok kurum ve hukuk bürosundan vaatler yağdı.