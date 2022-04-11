Balayında sır ölüm! Hamile kadın, metrelerce yükseklikteki otel odasından düşerek can verdi

İskoçya'da 31 yaşındaki hamile kadın Fawziyah Javed ile yeni evlendiği kocası 27 yaşındaki Kashif Anwar, Edinburgh'da balayı tatiline gitti. İkilinin hayatında her şey olumlu ilerlerken, 2 Eylül 2021'de Kashif Anwar henüz bilinmeyen bir şekilde balkondan düşerek hayatını kaybetti.

CİNAYETLE SUÇLANDI

Hamile kadının olduğu odada sadece eşinin bulunması, olayla ilgili iddiaları güçlendirdi. Fawziyah Javed'in eşi Kashif Anwar, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ACILI ANNESİ: O ÇOK YARDIMSEVER BİRİYDİ

Genç kadının ölümünün ardından aile üyeleri de yıkıma uğradı. Genç kızın annesi, "Hayatımız karardı. O çok iyi bir insandı ve sürekli ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunurdu" ifadelerini kullandı.

MAHKEME DEVAM EDİYOR

Kahreden olayı mahkemesi ise geçtiğimiz günlerde görüldü. Eşini öldürmekle suçlanan Anwar, çıkarıldığı mahkemede herhangi bir savunma yapmadı. Olayla ilgili delillerin toplanmaya devam edildiği ve önümüzdeki günlerde yeni bir mahkeme olacağı öğrenildi.