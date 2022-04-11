Balayında sır ölüm! Hamile kadın, metrelerce yükseklikteki otel odasından düşerek can verdi - Haberler

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Balayında sır ölüm! Hamile kadın, metrelerce yükseklikteki otel odasından düşerek can verdi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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İskoçya'da yaşayan Fawziyah Javed isimli hamile kadın, eşiyle balayında olduğu sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti. Kocası Kashif Anwar cinayetle suçlanırken, olayın mahkeme süreci devam ediyor.

İskoçya'da 31 yaşındaki hamile kadın Fawziyah Javed ile yeni evlendiği kocası 27 yaşındaki Kashif Anwar, Edinburgh'da balayı tatiline gitti. İkilinin hayatında her şey olumlu ilerlerken, 2 Eylül 2021'de Kashif Anwar henüz bilinmeyen bir şekilde balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Hamile kadının olduğu odada sadece eşinin bulunması, olayla ilgili iddiaları güçlendirdi. Fawziyah Javed'in eşi Kashif Anwar, cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balayında sır ölüm! Hamile kadın, metrelerce yükseklikteki otel odasından düşerek can verdi

Genç kadının ölümünün ardından aile üyeleri de yıkıma uğradı. Genç kızın annesi, "Hayatımız karardı. O çok iyi bir insandı ve sürekli ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunurdu" ifadelerini kullandı.

Kahreden olayı mahkemesi ise geçtiğimiz günlerde görüldü. Eşini öldürmekle suçlanan Anwar, çıkarıldığı mahkemede herhangi bir savunma yapmadı. Olayla ilgili delillerin toplanmaya devam edildiği ve önümüzdeki günlerde yeni bir mahkeme olacağı öğrenildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Hamilelik, Vefat, Ölüm, Dünya, Haberler

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