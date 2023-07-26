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Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı

Dünya Haberleri

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yer alan Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nda bakımı yapılan yolcu uçağının motoru alev aldı. Havaalanı yetkilileri, yangının yerel saatle 19.55'de çıktığını ve 1 saat içinde söndürüldüğünü açıklayarak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

- Bakım sırasında yolcu uçağının motoru alev aldı

YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yer alan Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nda bakımı yapılan yolcu uçağının motoru alev aldı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yer alan Indira Gandhi Uluslararası Havaalanı'nda bakım çalışması yapılan SpiceJet'e ait Q400 tipi yolcu uçağının motoru alev aldı. Havaalanı yetkilileri, yangının yerel saatle 19.55'de çıktığını ve 1 saat içinde söndürüldüğünü açıklayarak, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sohail Khan - Dünya

Yeni Delhi Gandhi India Dünya Haberler

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