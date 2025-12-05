Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Dünya Su Kongresi'ne katıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fas'ta düzenlenen Dünya Su Kongresi'ne katıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fas'ta düzenlenen IWRA 19'uncu Dünya Su Kongresi'nde başkanlığı devralarak önemli bir süreci başlattık. Ev sahipliğini yapacağımız 20'inci Dünya Su Kongresi uluslararası açıdan stratejik bir önem taşıyor. Türkiye, suyun geleceğine yön verecek her türlü uluslararası platformda var olmaya, bölgesel ve küresel çözümlere katkı sunmaya kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.