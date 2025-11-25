Bakan Uraloğlu, İngiltere Ulaştırma Bakanı ile Görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) 34'üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı dolayısıyla bulunduğu İngiltere'nin başkenti Londra'da, İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ile görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere Ulaştırma Bakanı Sayın Heidi Alexander Hanımefendi'yi ziyaret ettik. Ulaştırma alanındaki güncel gelişmeler, sürdürülebilir projeler ve karşılıklı iş birliğimizi güçlendirecek adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak güçlü ulaşım altyapımız ve stratejik vizyonumuzla küresel ölçekte ortaklıklara değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.