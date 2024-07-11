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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Srebrenitsa katliamının 29. yılında anma törenine katıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bosna Hersek'e giderek Srebrenitsa katliamının 29. yılı anma programına katıldı. Tunç, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde, kimlik tespitleri yeni yapılan 14 soykırım kurbanı için dua etti ve son yolculuklarına eşlik etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Srebrenitsa katliamının 29'uncu yılı anma programına katılmak üzere gittiği Bosna Hersek'te kimlik tespitleri yeni yapılan 14 soykırım kurbanı için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Bakan Tunç cenaze töreni ile ilgili olarak, "1995 yılında işlenen en büyük insanlık trajedisi Srebrenitsa Soykırımı'nda katledildikten yıllar sonra kimlik tespitleri yeni yapılan 14 soykırım kurbanı kardeşimiz için Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldık. Şehit kardeşlerimizi son yolculuklarına dualarla uğurladık. Mekanları cennet, makamları ali olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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