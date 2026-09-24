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Bakan Kurum, New York'ta Şili Çevre Bakanı ile COP31 vizyonunu görüştü

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Bakan Kurum, New York'ta Şili Çevre Bakanı ile COP31 vizyonunu görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta Şili Çevre Bakanı Francisca Toledo Echegaray ile görüştü. Kurum, Şili'nin tecrübesinin küresel iklim eylemine katkı sunacağına inandığını belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, ABD'nin New York kentinde Şili Çevre Bakanı Francisca Toledo Echegaray ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Kurum, "COP31 sürecinde Şili'nin sahip olduğu tecrübenin küresel iklim eylemine önemli katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, ABD'nin New York kentindeki temasları kapsamında Şili Cumhuriyeti Çevre Bakanı Francisca Toledo Echegaray ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sanal medya hesabından ikili görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Kurum, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde, yeşil dönüşümden temiz enerjiye, döngüsel ekonomiden okyanusların korunmasına kadar ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik, COP31 vizyonumuzu anlattık. COP31 sürecinde Şili'nin sahip olduğu tecrübenin küresel iklim eylemine önemli katkı sunacağına inanıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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